رابطة الدوري الإسباني ترفض تسلم أموال بند نيمار الجزائي

| Thursday, 03 August 2017 - 14:05 pm

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس أنها رفضت تسلم أموال البند الجزائي التي سيدفعها النجم البرازيلي نيمار لنادي برشلونة الإسباني وقيمتها 222 مليون يورو، تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.



وقال متحدث باسم الرابطة لوكالة فرانس برس "حضر الممثلون القانونيون للاعب إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من أجل ايداع (المبلغ) البند الجزائي، فرفضته".



وبموجب أنظمة العقود في كرة القدم الإسبانية، يتوجب على اللاعب نفسه أن يدفع مبلغ "شراء العقد" كإيداع لدى رابطة الدوري، على ان تقوم هي بتحويله إلى النادي "البائع".