برشلونة يستبعد الملصقات الدعائية لنيمار من كامب نو

مدريد ـــ الألمانية | Thursday, 03 August 2017 - 13:46 pm

استبعد نادي برشلونة الاسباني صور الملصقات الدعائية لنيمار دا سيلفا من ملعب كامب نو مع اقتراب النجم البرازيلي بشدة من الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية.

وسيدفع سان جيرمان دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو (198 مليون استرليني) للتعاقد مع اللاعب.

ومن المتوقع أن يتوجه نيمار غدا الجمعة إلى باريس لتوقيع العقود رسميا لينضم بعدها لسان جيرمان لمدة خمسة أعوام.

ويستعد نيمار للحصول على 865 الف يورو (775 الف جنيه استرليني) اسبوعيا حال اتمام صفقة الانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وسيبلغ الراتب السنوي الإجمالي لنيمار 25/ عاما/ نحو 45 مليون يورو (40 مليون و300 الف استرليني) قبل الضرائب بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وسيضطر باريس سان جيرمان لدفع 400 مليون جنيه استرليني لحسم الصفقة، شاملة راتب نيمار على مدار خمسة أعوام.

وأعلن نادي برشلونة أمس الأربعاء في بيان صحفي أن سيلفا اجتمع مع ممثلين للنادي لإخبارهم بقراره الرحيل عن الفريق.