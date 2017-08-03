فينجر يؤكد بقاء أليكسيس سانشيز مع آرسنال

الألمانية - الرياضية | Thursday, 03 August 2017 - 17:51 pm

أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز سيبقى مع الفريق في الموسم الجديد، رغم التقارير التي أشارت إلى اهتمام ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بضمه.



وشدد فينجر على أن سانشيز، الذي يخوض عامه الأخير في عقده الحالي مع أرسنال، لن ينضم لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وصرح فينجر لوسائل الإعلام اليوم الخميس: "الشيء الوحيد الذي بإمكاني قوله، هو أن سانشيز يصب كامل تركيزه مع الفريق حالياً".



وأضاف: "كان قراري واضحاً، سيظل مع الفريق وسيحترم هذا القرار".



وأوضح فينجر: "سانشيز سيبقى هنا من أجل خوض الموسم الجديد معنا، إذا تمكنا من تمديد عقده معنا، فسوف نقوم بذلك".



وأبدى فينجر عدم نيته الحديث عن مستقبل سانشيز مرة أخرى.