رسمياً: برشلونة يعلن استلامه مبلغ الشرط الجزائي لفسخ عقد نيمار

رويترز - الرياضية | Thursday, 03 August 2017 - 20:12 pm

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، أنه تسلّم 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار تمهيداً لفسخ التعاقد بين الطرفين.



وقال برشلونة في بيان على حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيرسل النادي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء، حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر".



وكان نيمار تقدم بطلب للرحيل عن برشلونة، ويبدو على أعتاب الانتقال إلى باريس سان جيرمان في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.