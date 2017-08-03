البرازيلي سوزا يكمل عقد أجانب الأهلي

جدة - الرياضية | Thursday, 03 August 2017 - 21:06 pm

أكملت إدارة النادي الأهلي عقد أجانب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن أعلنت مساء اليوم الجمعة التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو سوزا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسمين آخرين، قادماً من نادي بارتيزان الصربي.



وبهذا التعاقد تغلق إدارة النادي الأهلي ملف اللاعبين الأجانب الـ6، بتواجد كل من السوري عمر السومة والمصري محمد عبدالشافي و واليوناني فيدفا والنيجيري أبوابونا والبرازيليان كلاوديمير والمنضم حديثاً ليوناردو سوزا.