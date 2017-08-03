الهلال يحتفي بلاعبيه الجدد.. ويستعد للمجزل بمران ترفيهي

الرياض - الرياضية | Thursday, 03 August 2017 - 21:56 pm

أقامت إدارة كرة القدم في نادي الهلال مساء اليوم الخميس، احتفالاً خاصاً لللاعبين المنضمين حديثاً للفريق علي الحبسي ومحمد كنو وحسن كادش ومختار فلاته وعلي البليهي والأوروجوياني ماتياس بريتوس.



من جهة أخرى، أجرى الفريق مساء اليوم مرانه الأخير قبل مواجهة فريق المجزل الودية، والتي تقام مساء غدٍ الجمعة عند الساعة 7:15مساءً، وركز رامون دياز المدير الفني للفريق على الجوانب الفنية، حيث طبق في بداية التدريب عداداً من التدريبات الترفيهية باستخدام الكرة، كما طبق تدريبات مخصصة في حالتي الدفاع والهجوم.



وعلى ذات الصعيد، واصل اللاعب محمد كنو برنامجه البدني المعد له من الجهازين الطبي والفني.