.. وتستعرض البرامج الجديدة

الرياض ـ الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 00:00 am

استعرضت اللجنة الأولمبية العربية السعودية الخطط والأهداف للمشاركات المقبلة، وناقشت كافة الترتيبات المتعلقة بها، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف برنامج "ذهب 2022"، وذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الأولمبية بحضور جميع منسوبيها إلى جانب الاتحادات الرياضية، وبحضور عبد الله الغامدي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية.

وتم في اللقاء الذي احتضنته قاعة الاجتماعات باللجنة في مقرها بالرياض ظهر أمس الخميس، عرض أبرز وأهم ما تم إنجازه من قبل اللجنة والاتحادات في الفترة الماضية، والأهداف التي تحققت خلالها وكذلك المستهدفات لما تبقى من العام الجاري 2017 والخطوط العريضة لأهداف العام المقبل 2018، والخطط الموضوعة ضمن برنامج "ذهب 2022"، والذي تم إطلاقه قبل أربعة أشهر، ودار نقاش مفتوح بين الحاضرين في الجوانب الفنية والإدارية والمالية.