أخضر التايكوندو يستعد لبطولة العالم
الرياض ـ الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 00:00 am
تنطلق بطولة العالم للأندية والفرق للتايكوندو اليوم الجمعة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك الأخضر السعودي في غمار البطولة التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمّان ويتكون الوفد من سلطان طلال الذيب "مدير الوفد"، ومحمد سعد القحطاني "مدرب"، وفهد محمد بن دويسان "مدرب"، عبد الرحمن ركيان الشراري "أخصائي علاج"، واللاعبين عبد الله مصطفى القرني وعبد الرحمن مصطفى القرني وماجد محمد الشخص ومحمد مصطفى السويق ورداد هاشم الشريف وفراس سعيد غانم ولؤي سعيد غانم وعلي مبروك المبروك ومعاذ بدر المطيري وهشام بندر بن دوخي ورائد ناصر حمدي وأسامة عبد الله صباغ.