تشهد مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبـد العزيز "مســـك" الخيريــة، عامها الرابع من برنامج دمج الشباب السعودي في أحد أهم الشراكات مع جامعة هارفرد العريقة، وتعتبـر هذه الشراكة فريدة من نوعها.وتحتفي المؤسسة اليـــوم بحفل عش