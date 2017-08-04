يوم رياضي لمنسوبي اللجنة الأولمبية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 00:00 am

نظمت اللجنة الأولمبية العربية السعودية النشاط الرياضي الشهري لمنسوبيها أمس الخميس في مقر معهد إعداد القادة بمدينة الرياض، بمشاركة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وعبد الله الغامدي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية.

وبدأ اليوم الرياضي بمشاركة جميع منسوبي اللجنة بتدريبات الإحماء الرياضية، التي استمرت ما يقارب النصف ساعة، ثم مارسوا كرة القدم في الصالة المغلقة بالمعهد وسط أجواء رائعة وتفاعل كبير من المشاركين على مدى ساعة كاملة.

وفي نهاية النشاط قدم عبد الله الغامدي هدية تذكارية للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبارة عن حقيبة رياضية متكاملة تشتمل على أدوات وملابس بشعار اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وأكد الغامدي أن إقامة هذا النشاط هو إحدى الأفكار التي بدأ تطبيقها داخل اللجنة قبل عامين لكسر روتين العمل، وخلق بيئة رياضية حقيقية للعمل الأولمبي ما يسهم في رفع كفاءة وإنتاجية الموظف على المدى البعيد، مقدماً شكره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي شارك موظفي اللجنة الأولمبية في هذا النشاط.