الحبابي: قرارات حكام المباراة هزمتنا

| Friday, 04 August 2017 - 02:32 am

أكد عبد الهادي الحبابي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أن التحكيم لم يكن جيدا وقال: "للأسف حكام المباراة كانوا عاملاً أساسياً في خسارتنا فرصة الوصول للمباراة النهائية باحتسابهم نقاط ضدنا ولم يوفقوا في إدارة المباراة".

وأضاف: "الخسارة ليست نهاية المطاف، ونحن سنحافظ على هذا المنتخب المميز وبإذن الله سيكون قاعدة صلبة ومستقبلاً مشرقاً للكرة الطائرة السعودية وسنعمل على إعدادهم من خلال المعسكرات والبرامج التي تؤهلهم للمنافسة دائما".