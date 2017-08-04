منتخب الطائرة يخسر دور الأربعة أمام عُمان

عمان ـ أنور قمقوم | Friday, 04 August 2017 - 00:00 am

خسر المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين فرصة الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة العربية الرابعة عشرة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام منتخب عمان بثلاثة أشواط دون مقابل (25ـ25، 21ـ25، 22ـ19) التي جمعتهما أمس الخميس على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين الرياضية، وسوف يقابل المنتخب السعودي عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة منتخب العراق في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.