الكشافة تقف على كنوز السلطنة

الرياض ـ واس | Friday, 04 August 2017 - 00:00 am

يواصل أفراد الكشافة السعودية المشاركون في المخيم الكشفي الخليجي الصيفي لمرحلة الكشاف المتقدم، المقام حالياً في سهل جبل آشور بمحافظة ظفار في سلطنة عمان، تحت عنوان "الكشفية.. ومشاركة الشباب"، مشاركتهم، التي تضمنت خلال الأيام الماضية فعالية "اكتشف عمان".

وتعرّف أفراد الكشافة خلال الفعالية، على معالم السلطنة السياحية والتاريخية، واستكشفوا كنوز الطبيعة فيها والاندماج مع المجتمع الخارجي، واكتشاف التكوينات الصخرية، والتعرف على العادات والتقاليد العمانية، كما شاركوا في الأمسية الإبداعية التي تضمنت عرضاً لبعض المواهب في التمثيل والإنشاد وفن الخطابة واللياقة البدنية ومسابقات في الإلقاء الشعري والرسم وتصميم الوسيلة الكشفية ومسابقات ثقافية ومسابقة تلاوة القرآن الكريم ومسابقات شبابية كشفية.