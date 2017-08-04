“مسك” الخيرية تحتفي بـ 100 طالب عربي

الرياض ـ الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 00:00 am

تشهد مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبـد العزيز "مســـك" الخيريــة، عامها الرابع من برنامج دمج الشباب السعودي في أحد أهم الشراكات مع جامعة هارفرد العريقة، وتعتبـر هذه الشراكة فريدة من نوعها.

وتحتفي المؤسسة اليـــوم بحفل عشاء تقيمه بمناسبة اختتام الطلاب برنامجاً صيفياً مدته سبعة أسابيع في جامعة هارفرد، في فندق تشارلز في مدينة كابمردج بحضور الطلبة وأهاليهم وشخصيات بارزة من الشركاء وصُناع القرار، ويشمل برنامج الحفل بالإضافة إلى تكريم الطلبة عدد من الكلمات التي يوجهها شركاء البرنامج وعلى رأسهم الخطوط الجوية العربية السعودية .

وقال بدر بن محمد العسـاكر الأمين العام لمؤسســـة "مسـك" الخيريــة: "إن أبعـاد الشراكة ما بين مؤسسة محمـــد بن سلمان الخيرية، وجامعة هارفرد لا تنحصر فقـط على البرنامج الصيفي، بـل هي رؤية لتجهيز الشباب لمواجهة التحديات العلمية والمهنية بشكل متكامل ومبتكر".