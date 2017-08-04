ختام نشاط مركز بداء

تبوك ـ واس | Friday, 04 August 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس بطولة الكرة الأولى لكرة القدم فـي مركز الكر بمحافظة الوجــه، حيث فاز في النهائي فريق الحفيرة من محافظة الوجه على نظيره السلام من محافظة العلا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين على ملعب بلدية بداء في مركز الكر بمشاركة 12 فريقاً من عدة مدن قسمت على ثلاث مجموعات، بحضور فهد بن بندر الخريصي محافظ محافظة الوجه، والمهندس محمــود بن عبد الله العطوي رئيس بلدية بداء.

وأوضح رئيس بلدية بداء أن هذه الدورة تأتي لتعزير أواصر التواصل بين أبناء المنطقة، معرباً عن شكره لجميع المشاركين في إنجاح هذه الدورة من منظمين ومشـــاركين وجهـات حكوميــة متعاونـــة، مؤكداً استمرار البلدية في تنظيــم المبادرات الاجتماعية والفعاليات المختلفة لخدمة المجتمع.