اتحاد اللاعبين المحترفين ينتقد صفقة نيمار

رويترز | Friday, 04 August 2017 - 14:43 pm

قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين اليوم الجمعة، إن انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو (263 مليون دولار)، يكشف عن عيوب نظام الانتقالات الحالي.



وطلب اتحاد اللاعبين المحترفين من الاتحاد الأوروبي التدخل لحظر رسوم الانتقال، التي قال إنها تزيد احتكار الأندية الثرية.



وقال تيو فان سيجيلين الأمين العام لاتحاد اللاعبين المحترفين في بيان: "صفقة البرازيلي نيمار القياسية آخر مثال على هيمنة مجموعة من الأثرياء على اللعبة، وفي الغالب من الأندية الأوروبية".



وأشار اتحاد المحترفين إلى أن هيمنة الأندية الغنية على السوق يفرض عراقيل أمام أندية أخرى خلال التنافس.



وتابع:"قواعد الانتقال التي يديرها الاتحاد الدولي "فيفا"، لا تشجع عملية التنافس وتفتقر للعدالة وليست قانونية، لذا يتوجب إجراء تغييرات لحماية حقوق اللاعبين وحماية مصالح اللعبة".