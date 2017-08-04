كونتي يريد ضم المزيد من اللاعبين إلى تشيلسي

لندن - رويترز | Friday, 04 August 2017 - 15:12 pm

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي اليوم الجمعة، إنه لا يشعر بالرضا عن قوة التشكيلة الحالية لفريقه، وذلك قبل أسبوع من بداية الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي توج به في مايو الماضي.



وقال كونتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في درع المجتمع على ملعب ويمبلي بعد غدٍ الأحد: "من المهم محاولة تدعيم التشكيلة، نملك تشكيلة محدودة".



وأضاف: "أعتقد أن إضافة لاعب واحد آخر ليس كافياً لتدعيم التشكيلة، نحتاج للمزيد من اللاعبين ليس من أصحاب طراز عالمي مثل نيمار لكن إلى لاعبين يطورون تشكيلتنا".



وتعاقد كونتي، الذي قاد تشيلسي للقب الدوري في أول مواسمه مع النادي اللندني، حتى الآن مع المدافع أنطونيو روديجر من روما، ولاعب الوسط تيموي باكايوكو من موناكو والمهاجم الفارو موراتا من ريال مدريد، فضلاً عن ويلي كاباييرو حارس مانشستر سيتي.



وفقد تشيلسي قائده جون تيري الذي انتقل إلى أستون فيلا في الدرجة الثانية، ونيمانيا ماتيتش الذي انضم إلى مدربه السابق جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد، فضلاً عن عدد آخر من اللاعبين.



وأنفق تشيلسي حتى الآن على الانتقالات 22 مليون جنيه أسترليني فقط (28.76 مليون دولار)، مقابل 43 مليوناً لأرسنال و182 مليوناً لمانشستر سيتي و136 مليونا لمانشستر يونايتد.



وتضاءلت فرص بقاء الهاجم دييجو كوستا بعد تقارير إسبانية ذكرت هذا الأسبوع أن محاميه قال إنه سيطلب الرحيل رسميا.



وزعم كوستا أن مدربه أبلغه عبر رسالة نصية في يونيو الماضي أنه ليس ضمن خططه للموسم المقبل، لكن المتحدث باسم تشيلسي وصف ذلك اليوم بالهراء، وأضاف أن اللاعب ووكيل أعماله يدركان أنه يمكنه الرحيل في يناير المقبل.



ويأتي التعاقد مع موراتا مقابل رقم قياسي للنادي ليشير إلى صعوبة مشاركة كوستا.



وقال كونتي عن المباراة التي ستجمع بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد في ويمبلي بعد غدٍ: "هذا أول ألقاب الموسم، إنها مباراة مهمة، نريد تقديم مباراة جيدة وقوية".



وتغلب أرسنال على منافسه اللندني 2-1 في نهائي كأس الاتحاد في مايو الماضي ليحرمه من الثنائية المحلية الموسم الماضي.



وسيلتقي أرسنال على ملعبه مع ليستر سيتي في افتتاح الدوري، بينما سيواجه تشيلسي فريق بيرنلي.