استعداداً للموسم الجديد.. الشباب يواجه النصر ودياً

الرياض - الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 20:10 pm

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مواجهة ودية يوم بعد غدٍ الأحد أمام نظيره النصر، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي، الذي ينطلق الخميس المقبل بانطلاقة دوري المحترفين السعودي.



ويلاقي الشباب في أولى جولات الدوري السعودي نظيره أحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، فيما يواجه النصر في الجولة الأولى فريق الفيصلي، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة.