تشيلسي يغلق الباب أمام برشلونة بشأن التعاقد مع هازارد

الفرنسية - الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 20:59 pm

أغلق الإيطالي إنطونيو كونتي مدرب تشلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الباب أمام برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني بشأن التعاقد مع مهاجمه الدولي البلجيكي آدين هازار لخلافة النجم البرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.



وقال كونتي في مؤتمر صحافي في لندن: "هناك شائعات تخص انتقال هازاراد إلى البرشا، وهذا غير صحيح، إيدن سعيد جداً معنا وبدء الموسم الجديد".



وحول ما إذا تلقى تشلسي عرضاً خرافياً على غرار نيمار، من أجل التعاقد مع لاعبه الدولي البلجيكي بحسب ما تؤكده وسائل الإعلام البريطانية، قال كونتي: "نحن بصدد محاولة شراء لاعبين، وليس بيعهم، وإلا سيكون لدينا لاعبون أقل وسيكون لدينا مشاكل".



ويتعافى هازار حالياً من إصابة في كاحله الأيمن، وسيغيب عن المراحل الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويرجح أن يتسبب الانتقال المدوي لنيمار الخميس من برشلونة إلى باريس سان جرمان، في لعبة الكراسي الموسيقية بين نجوم الأندية الأوروبية الكبيرة حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس الحالي.



وعلق كونتي على صفقة نيمار قائلا: "إنه مبلغ مدهش، 200 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو)، إذا كان لدى باريس سان جرمان الإمكانيات للقيام بذلك، لم لا؟".



وتابع: "بالنسبة للاعب عادي، يجب أن تدفع 40 أو 50 مليون جنيه إسترليني (44 أو 55 مليون يورو)، وبالنسبة للاعب كبير، يجب أن تكون على استعداد لانفاق هذا المبلغ الكبير من المال".