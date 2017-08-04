خماسية المجزل تطمئن الهلاليين قبل الفيحاء

الرياض - الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 21:45 pm

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ودياته للموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق 10 من الشهر الجاري، بانتصار كبير على المجزل 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الهلال.



وافتتح محمد الشلهوب التسجيل للفريق الهلالي عند الدقيقة 17، فيما تمكن الاورجوياني ماتياس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 23، قبل أن يسجل قائد الأزرق ياسر القحطاني الهدف الثالث من ركلة جزاء جاءت عند الدقيقة 29، فيما قلص المجزل النتيجة بتسجيلة الهدف الأول عن طريق اللاعب حسن رغفاوي قبل نهاية الشوط الأول، وسجل السوري عمر خربين الهدف الرابع والخامس للهلال



يشار إلى أن بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي الهلال سيلاقي نظيره الصاعد الحديث الفيحاء يوم الخميس المقبل في الرياض.