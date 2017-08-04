ثلاثية القادسية تربك جماهير الأهلي

جدة - الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 22:04 pm

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الأهلي بنتيجة 3/1، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الأهلي في جدة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل بانطلاقة دوري المحترفين السعودي.



وسجل أهداف القادسية كل من فهد الجهني في الدقيقتين 20 و37، قبل أن يضيف البرازيلي بيسمارك فييرا الهدف الثالث للقادسية عند الدقيقة 47، فيما سجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه حسين المقهوي عند 72.