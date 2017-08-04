الفيحاء يجبر العين على دوغلاس قبل موقعة الهلال

الفرنسية - الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 22:06 pm

أعاد العين الإماراتي تسجيل البرازيلي داينفريس دوغلاس في قائمته بديلا للكولومبي دانيلو أسبريا، ليكمل عقد أجانبه قبل مواجهة الهلال السعودي في 21 أغسطس الحالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وكان العين تعاقد مع دوغلاس في يونيو 2016 لمدة ثلاث سنوات قادماً من سانفريتشي هيروشيما الياباني، لكنه قرر في ديسمبر الماضي عدم استمراره في كشوفاته واستبدله بالسعودي ناصر الشمراني.



وجاء قرار العين باستبعاد دوغلاس نزولاً عند رغبة جماهيره الغاضبة من إهداره لركلة جزاء خلال المباراة مع تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا والتي انتهت 1-1.



وسيكون دوغلاس بديل أسبريا المعار إلى الفيحاء السعودي، الأجنبي الرابع في صفوف العين خلال الموسم الجديد، بعد الإبقاء على مواطنه كايو فرنانديز، والتعاقد مع السويدي ماركوس بيرغ والياباني تسوكاسا شيوتاني.





ويقيم العين معسكرا حالياً في النمسا استعداداً للقاء الهلال، وكان قد خاض مباراتين وديتين، حيث فاز على الأهلي السعودي 2-0، وتعادل مع باكو الأذربيجاني 1-1.