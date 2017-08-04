بثلاثية في شباك الاتحاد.. الاتفاق يطير إلى نهائي تبوك

تبوك - الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 23:07 pm

تأهل فريق الاتفاق إلى المباراة النهائية لدورة تبوك الدولية الثانية، عقب فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وهو الفوز الثاني على التوالي الذي يحققه الاتفاق في الدورة بعد تغلبه على الإسماعيلي المصري بهدفين دون ر،د ليتصدر مجموعته ويتأهل لمواجهة الصفاقسي التونسي يوم الأحد القادم في المباراة النهائية.



وافتتح هزاع الهزاع التسجيل للاتفاق عند الدقيقة 7، قبل أن يضيف أحمد الإبراهيم الهدف الثاني عند الدقيقة 58، ليعزز محمد الصيعري النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 61.