الشباب يقدم الحوالات البنكية ويوقع مع بيلوسو

الرياض ـ الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 00:00 am

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس رسمياً تقديم نادي الشباب للحوالات البنكية الخاصة برواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتسديد قيمة كامل القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات وبذلك يستطيع التسجيل خلال فترة التسجيلات الصيفية الحالية.وفي السياق ذاته، أعلن النادي مساء أمس تعاقده مع المهاجم البرازيلي جوناتاس بيلوسو لمدة موسم رياضي مع أفضلية التجديد لموسم آخر. وكان الشباب دعم صفوفه استعداداً للموسم الكروي الجديد بعدد من المحترفين الجدد على رأسهم الجزائري فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى والكنغولي إدريس بامبو والأرميني ماركوس بيزلي.