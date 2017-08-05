الفيحاء وأحُد ممنوعان من الآسيوية

الرياض ـ متعب العبد الهادي | Friday, 04 August 2017 - 00:00 am

تعلن لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودي، منتصف شهر أكتوبر المقبل، الأندية التي اجتازت المعايير وتحصلت على الرخصة، وأوضح عبد العزيز الحميدي مدير إدارة تراخيص الأندية لـ "الرياضية"، أن الأندية التي يحق لها التقدم بطلب الرخصة الآسيوية 12 ناديًا من أندية الدوري السعودي للمحترفين، باستثناء الناديين الصاعدين حديثًا الفيحاء وأحد.

وأضاف: "معايير الحصول على الرخصة هي خمسة معايير، تم الانتهاء من معيارين حاليًا، ونحن بصدد مراجعتها، وهما معيار البنية التحتية ومعيار الأمور القانونية، والنظر في استيفاء الأندية المتقدمة لها، حيث سيتم استلام جميع متطلبات المعايير في نهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن يصدر القرار بعد المراجعة".وتابع الحميدي في ذات السياق: "جميع الأندية تقدمت لطلب الرخصة، وبالتأكيد هي حريصة عليها كون أن 10% من العوائد المالية للرابطة من الرعاة، سيتم توزيعها بالتساوي بين الأندية الحاصلة على الرخصة، سواء لها مشاركة آسيوية أو لا، حسبما ينص عليه النظام الأساسي للرابطة".

وواصل الحميدي حديثه: "اللجنة بدأت بالفعل بمراجعة المعيارين السابقين، على أن يتم رفع باقي المعايير المتبقية نهاية الشهر الجاري على النظام الإلكتروني، وهي المعايير الرياضية والفنية والمعاير المالية، وهي الأهم التي يتم من خلالها الاطلاع على القوائم المالية للأندية والمديونيات وخلافها، وأخيرًا القضايا المنظورة في نهاية شهر سبتمبر المقبل، وطريقة حلول الأندية لها خلال الفترة المقبلة، سواء إنهاؤها أو جدولتها، أو أن تكون منظورة لدى جهة رياضية قضائية".