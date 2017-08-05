"كسر" يبعد السعيد عن هجر

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 05 August 2017 - 00:00 am

أثبتت الفحوصات الطبية تعرض جعفر السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي هجر إلى كسر في اليد ويحتاج لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل العودة من جديد للمشاركــة مع الفريق، وذلك بعد إصابته في مباراة الخليج التي أقيمت أمس الأول على ملعب نادي هجر بالأحساء والتي انتهــت لصالح هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من جانبه، منح التونسي لطفي السليمي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر راحة للاعبيه أمس الجمعة على أن يعاود اللاعبون التدريبات اليوم السبت.