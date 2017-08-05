خمس وديات في تونس تجهز الخليج

الدمام ـ أحمد البريك | Saturday, 05 August 2017 - 00:00 am

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الأربعاء المقبل إلى تونس للدخول في معسكر أعدادي يخوض فيه خمس مباريات ودية أمام فرق تونسية، استعدادا لخوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى، وكان الخليج خاض مواجهتين أمام هجر، خسر الأولى الأسبوع الماضي 1ـ2 والثانية أمس الأول 1ـ3، الأمر الذي لم يرضي تيدور مدرب الفريق الأول لكرة القدم الذي كثف التمارين التكتيكية على اللاعبين في تدريب الأمس. من جانب آخر بدأت إدارة النادي في تكثيف بحثها عن ثلاثة لاعبين من المواليد في السعودية، والذين تم اعتماد مشاركتهم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع الفريق الأول.

وعلمت مصادر الـ "رياضية" أن إدارة الخليج صُدمت من مغالاة اللاعبين في عقودهم، والتي تصل لقيمة عقود اللاعبين الأجانب، وتصل لأكثر من ٣٠٠ ألف ريال في الموسم الواحد.