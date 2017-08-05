النخلي يحقق الذهبية في بطولة العالم

الرياض ـ فهد البطاح | Saturday, 05 August 2017 - 00:00 am

حقق علي النخلي الميدالية الذهبية في سباق 200 متر شلل دماغي T37 ببطولة العالــم لألعــاب القوى للشباب التي انطلقت أمس في مدينة نتويل بسويسرا تحت إشراف المدرب الوطني مصلح العتيبي.

وحل النخلي أولاً في سباق 200 متر، ويعد من أهم الأسماء البارزة التي حققت العديد من الميداليات الذهبية ويحتل المركز السابع عالمياً برقمه المسجل بزمن 25.38.

ويشارك في البطولة 3 لاعبين سعوديين من فئة الإعاقة الحركيـة والشلل الدماغـي وهـم: عبدالله الزويهري "إعاقة حركيّة" فئة تصنيف F51 في سباق رمي الصولجان والقرص، وسلطان الزهراني "إعاقة حركيّة" تصنيف F46 في مسابقة القرص ودفع الجلة، واللاعب علي النخلي "إعاقة شلل دماغي" تصنيف T37 في سباق ١٠٠م و ٢٠٠م.