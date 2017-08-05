فرنسا تستضيف بطولتين للجواد العربي

الرياض ـ واس | Saturday, 05 August 2017 - 00:00 am

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لكأس العالم لجمال الخيـــل العربيــة الأصيلـة أمس، بتنظيــم من منظمة الجـواد العربــي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز في مدينة شانتييه الفرنسية بمشاركة 37 مزرعة تمثل 13 دولة أوربية وعربية وتستمر لمدة يومين.

و تنظــم منظمـة الجـواد العربي اليوم ولمدة يومين في نفس المدينة الدورة الخامسة للمربيـن الأوروبييــن التي اعتبرت الموسم الماضي من أفضل 3 بطولات جمال للخيل العربي بالعالم، بمشاركة 52 مزرعة تمثل 15 دولة أوروبية، وهي بطولة مخصصة فقط للمنتجين الأوربيين ما يعطيها دلالة متفردة من حيث إمكانية المنافسة بين المنتجين فقط.

وسيتم اعتماد نظام التحكيم الخاص بالمنظمة من خلال نخبة من حكام سعوديين ودوليين من دول عربية وأوربية وأمريكا.