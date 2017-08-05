الربدي يحصد ذهب بطولة عمان

الرياض ـ فهد البطاح | Saturday, 05 August 2017 - 00:00 am

حقق فيصــل الربدي لاعب المنتخب السعودي للتنس للشبــاب إنجازاً جديداً بعد فوزه في نهائي الفردي والزوجي معا وكأس البطولة والميدالية الذهبية لبطولة عمّان الأولى الدولية للتنس التي تستضيفها الأردن، عقب فوزه في المبارة النهائية أمام التونسي محمد بن علي بنتيجة متميزة مجموعتين مقابل لاشيء 6ـ2 6ـ2 حيث أظهر مستوى فنيا عاليا حاز على رضى جميع متابعي المباراة وضمن30 نقطة دولية في رصيده.

ويعتبر الربدي أول لاعب سعودي يفوز في نهائي بطولة عمان الدولية للشباب التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس ويضمن الربدي 20 نقطة دولية في رصيده وبمجموع إجمالي 50 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي للتنس والذي سيصدر يوم الإثنين المقبل.