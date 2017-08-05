نجران يضم جريبي وآل عباس

أبها ـ حسن ذيبان | Saturday, 05 August 2017 - 00:00 am

دعمـت إدارة نـادي نجـران برئاسة مصلح آل مسلم صفوف فريقها الكروي بالثنائي مشاري جريبي و صالح آل عباس بعد أن خضع اللاعبان لتجربة ميدانية مع الفريق في الفترة الماضية ونجحـت إدارة نجران بالتوقيع مـع الثنائــي برغبة من قبل الجهاز الفني.

من جانـب آخــر، تغلــب الفريــق الأول لكرة القدم في أول لقاءاته الودية على فريق حبونا بنتيجة 2ـ0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الأخدود في نجران، ضمن استعدادات الفريق لخوض غمار دوري أندية الدرجة الأولى سجل الهدفان عن طريق مبارك مفلح وأحمد سهيل.