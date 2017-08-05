إدارة النخيل تعقد الجمعية العمومية

أبها ـ حسن ذيبان | Saturday, 05 August 2017 - 00:00 am

عقدت إدارة نادي النخيل اجتماع الجمعية العمومية "العادي" للنادي، بعد اكتمال النصاب بعدد 18 عضوا من أصل 32 عضوا، بحضور المهندس عبدالله آل عبيان رئيس النادي وسعيد آل نسيلة نائب الرئيس و محمد الشهراني أمين عام النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوبين بالهيئة العامة للرياضة في الرياض وعسير إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية.

وتم خلال الجمعية إعلان ميزانية النادي للموسم الرياضي الماضي، وميزانية النادي المقترحة والتقديرية للموسم الرياضي المقبل ، كما تم خلال الجمعية استعراض إنجازات النادي على مستوى فرق كرة القدم، والألعاب المختلفة، وأنشطة المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض التعاقدات مع الأجهزة الفنية واللاعبين لمختلف الألعاب.