هيئة الرياضة تنفذ برنامج "متقن"

جازان ــ واس | Saturday, 05 August 2017 - 00:00 am

نفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان، بالتعاون مع مجموعة شركات باسمح التجارية لخدمة المجتمع برنامج " متقن في أدوات الإتقان "، وذلك على مسرح مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان .

وشارك أكثر من 110 متدربين من مختلف الأعمار في البرنامج الذي قدمه المحاضر حسين باكربشات، حيث عرّف المشاركين بأهمية الإتقان ومفاهيمه سعيًا لإكسابهم الأدوات الأساسية للإتقان وتعزيز قيمة الإتقان لتصبح قناعة وأسلوب حياة لدى الشباب.

وجرى استعراض منهجية الإتقان من خلال الشخصية الحقيقية ومعرفة نقاط القوة والضعف والتخصص المرتبط بالمستقبل الوظيفي والأهداف وصناعتها وتحقيقها والإنجاز بمعاييـر جـودة عاليـة والنظـام كممارسة عملية ومهارات الاتصال مع الآخرين والإيجابية في مواجهة العقبات والإخفاقات وتحويلها إلى نجاحات.