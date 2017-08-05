تشلسي وارسنال يختبران جاهزيتهما بدرع المجتمع

لندن ـــ الفرنسية | Saturday, 05 August 2017 - 12:52 pm

تتجه الانطار الاحد الى ملعب ويمبلي في لندن الذي يحتضن مباراة درع المجتمع الانكليزية لكرة القدم بين تشلسي وارسنال بطلي الدوري الكأس، في اختبار لجهوزية الفريقين، قبل اسبوع من انطلاق الدوري الممتاز.

توج تشلسي في الموسم الماضي بطلاً للدوري الممتاز للمرة السادسة في تاريخه في الموسم الأول له باشراف مدربه الايطالي انطونيو كونتي.

واحرز ارسنال لقب الكأس للمرة الثالثة عشرة (رقم قياسي) بفوزه في النهائي على تشلسي بالذات 2-1، منقذا موسمه بعد فشله في احتلال مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ نحو 20 عاما.

يبدأ تشلسي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري باستقبال بيرنلي على ملعبه ستامفورد بريدج في 12 آب/أغسطس، ويفتتح ارسنال مشواره في 11 منه ضد ليستر سيتي.

عزز الفريقان صفوفهما استعدادا للموسم الجديد، ففضلا عن البطولات المحلية، يخوض تشلشي غمار دوري ابطال اوروبا، في حين يشارك ارسنال في "يوروبا ليغ".

وفي ظل الصفقات الخيالية التي تبرمها الاندية الاوروبية العريقة، لا سيما في انكلترا، كانت للفريقين حصة من التعاقدات وان اعلن كونتي احتمال ضم لاعب او اثنين ايضا قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في نهاية الشهر الجاري.



انفق تشلسي حتى الآن حوالي 140 مليون يورو بضمه مهاجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني الفارو موراتا لمدة 5 سنوات في صفقة قدرت بـ80 مليون يورو، كما ضم لاعب وسط موناكو بطل الدوري الفرنسي الدولي تييموي باكايوكو لمدة خمسة مواسم، والمدافع الألماني انتونيو روديغر من روما الإيطالي والحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو من مانشستر سيتي.

وجاء التعاقد مع موراتا بعدما خسر تشلسي معركته مع مانشستر يونايتد الذي اضطر لدفع 84,70 مليون يورو من أجل ضم مهاجم ايفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وسيخلف موراتا مواطنه دييغو كوستا الذي ابلغه كونتي في نهاية الموسم الماضي انه لن يعتمد عليه في تشكيلته.

واكد كونتي انه يجري محادثات يومية مع مسؤولي النادي من اجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد استعدادا للموسم.

وذكرت وسائل الاعلام البريطانية ان تشلسي مهتم بلاعب وسط منتخب انكلترا ونادي ارسنال اليكس اوكسلايد-تشامبرلاين، والدولي الاخر روس باركلي مدافع ايفرتون.

واشرك كونتي مهاجمه الاسباني الجديد في المباراتين الوديتين امام بايرن ميونيخ الالماني (2-3) وانتر ميلان الايطالي (1-2).

يذكر ان تشلسي تغلب على ارسنال قبل نحو اسبوعين 3-صفر في مباراة ودية ايضا في الصين.

ويفتقد تشلسي نجمه البلجيكي ايدن هازار الذي خضع مطلع يونيو الى جراحة لمعالجة كسر في الكاحل الأيمن، ستبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر.

ذكرت تقارير صحافية عدة أن هازار من ضمن اللاعبين الذين يرغب برشلونة الأسباني في التعاقد معهم لتعويض رحيل البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

لكن كونتي رد بالقول "هناك شائعات. ايدن سعيد جدا للبقاء معنا وبدء الموسم الجديد"، مضيفا "نحن بصدد محاولة شراء لاعبين، وليس بيعهم".

ولن يشارك باكايوكو بسبب اصابة في الركبة، والفرصة سانحة امام النيجيري فيكتور موزس للمشاركة لان عقوبة الايقاف التي فرضت عليه في نهائي الكأس الموسم الماضي لا تنطبق على مباراة الاحد.



بعدما قرر تمديد مشواره الذي بدأ مع ارسنال قبل 21 عاما، نجح المدرب الفرنسي ارسين فينغر في اقناع ادارة النادي اللندني بتحطيم رقمه القياسي وانفاق 60 مليون يورو من أجل ضم المهاجم الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيت من ليون، وذلك ضمن مسعاه لتعويض الموسم المخيب الذي عاشه فريقه وفشله في الحصول على مركز مؤهل الى دوري الأبطال.

سجل لاكازيت هدفه الأول على ملعب ارسنال في مباراة ودية الاحد امام اشبيلية الاسباني (1-2)، لكنه تعرض الى اصابة أكد فينغر انها ليست خطرة.

وسيشكل لاكازيت ثلاثيا هجوميا قويا الى جانب التشيلي الكيسيس سانشيز والالماني مسعود اوزيل، لكن فينغر اشار الى ان المهاجم الفرنسي الجديد بحاجة الى الوقت للتأقلم مع الفريق.

وقال فينغر "في بعض الاحيان يستغرق الامر بعضة اشهر، واحيانا يستغرق وقتا قليلا جدا".

وتابع "الشيىء الوحيد الذي يجب ان اقوله عن لاكازيت هو انه يتأقلم بسرعة اسبوعا بعد اسبوع. ولكن اعتقد انه يحتاج الى شهر او شهرين".

ومن المحتمل ان يبقى سانشيز على مقاعد البدلاء لانه استأنف تدريباته مع الفريق الثلاثاء بسبب تأخر عطلته الصيفية لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات بروسيا، وسط تكهنات مستمرة حول رغبته في ترك النادي اللندني.

لكن فينغر توقع ان يحترم المهاجم التشيلي قراره بعدم بالرحيل بقوله "لن افصح عن الكثير في ما يتعلق بسانشيز، لكن الشيء الوحيد الذي استطيع ان اقوله لكم انه في كامل تركيزه وان قراري واضح: بكل بساطة سيبقى وسيحترم ذلك".

وينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو 2018.