بطاقة نيمار تحرمه من المشاركة مع سان جرمان في المباراة الأولى

باريس ــ الفرنسية | Saturday, 05 August 2017 - 13:05 pm

لن يشارك المهاجم الدولي البرازيلي نيمار في المباراة الاولى لفريقه الجديد باريس سان جرمان ضد اميان السبت في المرحلة الاولى من بطولة فرنسا لكرة القدم، لتاخر وصول بطاقة انتقاله.

وتعاقد سان جرمان مع نيمار الخميس من برشلونة الاسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (260 مليون دولار).

وسيقدم سان جرمان نجمه الجديد قبيل المباراة، تحديدا في الساعة 13,45 بتوقيت غرينيتش، بعد تأخير موعد المباراة ربع ساعة لتنطلق في الساعة 15,15، للحصول على الوقت الكافي لتقديم اللاعب امام اكثر من 45 الف متفرج على ملعب بارك دي برينس.

غير ان آمال نيمار باللعب في المباراة الاولى لفريقه لن تتحقق لعدم وصول شهادة انتقاله الدولية الى رابطة الدوري الفرنسي بحلول الموعد الاقصى في منتصف ليل الجمعة.

وكان نيمار قال في مؤتمر صحافي الجمعة انه مستعد للعب بقوله "انا جاهز للعب السبت في حال تمكنت من ذلك".

وكان نادي باريس سان جرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي اعلن مساء الجمعة انه باع في يوم واحد "اكثر من 10 الاف قميص" باسم نيمار.

واوضح النادي انه بسبب الطلبات الكثيرة "فان الشراء سيكون محدودا السبت وسيقتصر على قميص واحد لكل شخص"، في الوقت الذي اصطف فيه "15 الف زبون" امام المتجرين الرسميين للنادي في ساحة الشانزيليزيه وبارك دي برانس.

ويبلغ متوسط سعر القميص الواحد لنيمار 100 يورو وبالتالي فان خزينة النادي الباريسي جمعت مليون يورو، سيتقاسمها مع شركة الالبسة الرياضية الاميركية نايكي.

وتشير التقديرات الى ان نيمار سينال راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو.

واكد النجم البرازيلي الذي وقع عقدا مع سان جرمان لخمس سنوات "أردت تحديا جديدا. أردت تحديا أكبر. ان أقدم أفضل ما لدي، وان أقوم بذلك بشكل أفضل".