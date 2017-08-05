رونالدو يود العودة الى انكلترا

مدريد ــ الفرنسية | Saturday, 05 August 2017 - 15:09 pm

اكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل اسبانيا واوروبا لكرة القدم لدى مثوله أمام القاضي الاثنين الماضي في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي انه يود العودة الى انكلترا، حسب ما كشف راديو "كادينا سير" الاسباني الجمعة.

ونقل راديو كادينا سير عن رونالدو قوله في المحكمة "لم اواجه اي مشاكل في انكلترا (...) ولهذا اود العودة الى انكلترا".

ومثل رونالدو الاثنين أمام القاضي في محكمة قرب مدريد لمدة ساعة ونصف الساعة، ونفى الاتهامات الموجهة اليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو.

ويوجه القضاء الاسباني الى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو (17,3 ملايين دولار)، واستغلال "هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لاخفاء مداخيل حصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب".

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو "خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في اسبانيا"، وذلك عن طريق شركات "أوفشور" مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في ايرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

لكن النجم البرتغالي أكد أن الشركة موضع الشكوى لم تنشأ في 2010، بل في 2004 عندما كان لا يزال لاعبا في صفوف نادي مانشستر يونايتد الانكليزي.

وانتقل رونالدو (32 عاما) من مانشستر يونايتد الى ريال مدريد في 2009.

ووفقا للإذاعة، فان رونالدو اكد مرارا ان السلطات البريطانية سبق أن راقبت شركاته وانها لم تجد شيئا غير عادي، وشدد على انه تلقى نصيحة من مانشستر يونايتد ومحامي النادي بتأسيس الشركة بقوله أن المحامي "كريس (فارنيل) قال لي ان هذا ما يفعله كل لاعبي كرة القدم، ولم ارد ان اكون استثناء".

وتابع "اريد ان اكون استثناء دائما على ارض الملعب، ولكن خارجه، اريد ان اكون رجلا كالاخرين".

وفي حال ادانته، ستفرض على رونالدو "غرامة لا تقل عن 28 مليون يورو"، مع حكم بالسجن يصل الى ثلاث سنوات ونصف السنة، حسب نقابة الخبراء في وزارة المالية.