البطولة العربية للأندية: الفيصلي يبحث عن لقبه الأول والترجي عن الثالث

القاهرة ــ الفرنسية | Saturday, 05 August 2017 - 16:12 pm

يبحث الترجي التونسي عن لقبه الثالث والفيصلي الاردني عن الاول عندما يلتقيان الاحد في الاسكندرية في نهائي البطولة العربية للاندية في كرة القدم التي تستضيفها مصر منذ 22 يوليو.

واعلنت اللجنة المنظة للبطولة حصول الفائز عن مليونين ونصف المليون دولار، مقابل 600 الف دولار للوصيف.

يبحث الفريقان عن كتابة تاريخ جديد عربيا، خاصة الفيصلي الذي فاجأ الجميع بمستواه بعدما نجح في اقصاء الاهلي المصري المرشح للقب من الدور نصف النهائي، وسبق له الفوز ايضا علي بطل مصر في المباراة الافتتاحية للمجموعة الاولى، في الوقت الذي يبحث الترجي التونسي عن اللقب العربي الثالث له والاول في النسخة الجديدة بعدما حقق لقب دوري ابطال العرب عامي 1993 و2009.

الفيصلي يقدم افضل مستوياته بقيادة المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش الذي يعد من افضل مدربي البطولة بعد فوز فريقه في 4 مباريات متتالية على الأهلي 1-صفر ونصر حسين داي الجزائري 1-صفر والوحدة الإماراتي 2-1 وتصدره للمجموعة.

ثم عاد ليلتقي الأهلي في نصف النهائي فجدد فوزه عليه عليه 2-1.

وتبدو صفوف الفيصلي مكتملة باستثناء مهاجمه بلال قويدر الذي يغيب بسبب الإصابة ويتوقع أن يحافظ المدير الفني نيبوشا على تشكيلة الفريق، بحيث سيتواجد معتز ياسين وإبراهيم الزواهرة وياسر الرواشدة وعدي زهران وابراهيم دلدوم وبهاء عبد الرحمن والسنغالي دومينيك وخليل بني عطية ويوسف الرواشدة والبولندي لوكاس والليبي أكرم الزوي.

واكد نيبوشا جاهزية فريقه لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في البطولة تحقيق اللقب لاول مرة في تاريخ النادي الاردني.

علي الجانب الاخر، يبحث الترجي عن اللقب الاغلي "ماليا" في تاريخه بجانب رفع معنويات لاعبيه قبل المواجهتين المرتقبين امام الاهلي في دور الثمانية لمسابقة دوري ابطال افريقيا في ايلول/سبتمبر المقبل.

حقق الترجي العلامة الكاملة ايضا في دور المجموعات بفوزه على نفط الوسط العراقي 1-صفر والمريخ السوداني 2-صفر والهلال السعودي 3-2 في المجموعة الثانية، ثم فاز في الدور نصف النهائي على الفتح الرباطي المغربي 2-1.

ويتطلع المدير الفني للترجي فوزي البنزرتي إلى الدفع بتشكيلة قادرة على تقديم الأداء المطلوب، حيث كان انتقد أداء فريقه في المباراة السابقة أمام الفتح الرباطي.

يعول الترجي على تشكيلة قوامها معز بن شريفية في حراسة المرمى وشمس الذوادي وعلي المشاني وخليل شمام ومنتصر الطالبي وفوسيني كوليبالي وفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي وأنيس بدري وسعد بقير.

وسيغيب عن الفريق مهاجمه الدولي الاساسي طه ياسين الخنيسي لطرده امام الفتح.

واكد البنزرتي ان الترجي سيحقق اللقب العربي، وحذر لاعبيه من خطورة الفيصلي بقوله في تصريحات صحافية "لم أتوقع تأهل الفيصلي إلى المباراة النهائية قبل البطولة على الإطلاق، لكنه يستحق ذلك بكل تأكيد ويجب الحذر منه تماماً، لأن سقف طموحه ارتفع ويسعى لانتزاع اللقب".