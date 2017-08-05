الاتحاد يغلق ملف مساعدي فيسيري
الرياض ــ الرياضية | Saturday, 05 August 2017 - 16:35 pm
أغلق مجلس ادارة نادي الاتحاد قضايا المطالبات المالية المستحقة للطاقم المساعد للمدرب الاورجوياني خوان فيسيري الذي أشرف على تدريب الاتحاد في موسم 2013/2014 .
وأكد النادي في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان المساعد نيستور تاراماسكو وراديو بارولا وغوستامبيد كامل مستحقاتهم المالية واشعار الاتحاد الدولي بذلك .
وشدد المجلس على أنه يتابع كل القضايا العالقة محليا وخارجياً ويعمل على انهائها بما يحفظ حقوق النادي ويجنبه فرض أي عقوبات تضر بمسيرته .