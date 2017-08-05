كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الأهلي بنتيجة 3/1، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الأهلي في جدة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل با