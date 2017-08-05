القحطاني رابع هلالي ينضم إلى الفيحاء

الرياض - الرياضية | Saturday, 05 August 2017 - 18:04 pm

أعلنت إدارة نادي الفيحاء اليوم السبت التوقيع رسمياً مع عبدالكريم القحطاني قائد أولمبي الهلال في البطولة العربية الذي اقيمت منافساتها في مصر.



وأكدت إدارة الفيحاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن التوقيع مع قائد الهلال الأولمبي لمدة ثلاث مواسم مقبلة".



ويعد عبدالكريم القحطاني رابع لاعب هلالي ينضم إلى النادي الصاعد الحديث إلى دوري المحترفين السعودي، قادماً من بطل الدورس السعودي للموسم الماضي الهلال، بعد التعاقد مع الثلاثي السابق عبدالمجيد الرويلي وخلف البقعاوي وأحمد بامسعود.



ولعب القحطاني (24 عاماً) بنظام الإعارة مع الرائد الموسم الماضي وسجل له 4 أهداف.