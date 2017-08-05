بوناتيني يسجل أول أهدافه بقميص وولفرهامبتون الإنجليزي

الرياض - الرياضية | Saturday, 05 August 2017 - 19:40 pm

قاد المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني، مهاجم نادي الهلال المُعار إلى فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، ناديه الجديد إلى الفوز في المباراة الافتتاحية له في بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون تشيب"، وذلك ضد فريق ميدلزبره.



وانتهى اللقاء بفوز ولفرهامبتون بهدف دون رد، أحرزه مهاجم الهلال السابق ليو بوناتيني عند الدقيقة 33 من الشوط الأول.



يشار إلى أن إدارة نادي الهلال قد وافقت على إعارة بوناتيني إلى ولفر هامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم رياضي واحد.



وشارك بوناتيني في 22 مباراة بالدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفاً، كما سجل هدفين مع الهلال خلال مشواره ببطولة كأس الملك، التي توج بها الفريق العاصمي الموسم الماضي أيضا، فيما سجل هدفاً واحداً مع الهلال خلال مبارياته بكأس ولي العهد.