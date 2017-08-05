غداً.. فهد بن سلطان يرعى نهائي دورة تبوك

واس - الرياضية | Saturday, 05 August 2017 - 20:43 pm

يرعى الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة غداً الأحد المباراة النهائية لدورة تبوك الدولية الثانية لكره القدم بين فريقي الاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.



وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فهد الحميدي، أن أمير المنطقة سيسلم كأس البطولة والميداليات الذهبية للفائز بالمركز الأول ، والميداليات الفضية للفائز بالمركز الثاني، مقدماً شكره للأمير فهد بن سلطان، على رعايته المباراة النهائية، منوها بدعم سموه لهذه الدورة منذ انطلاقتها والحراك السياحي الذي تم في المنطقة خلال إقامة هذه البطولة بالتزامن مع مهرجان الورد والفاكهة في نسخته الخامسة، مؤكداً أن العمل سيبدأ للدروة المقبلة من لحظة انتهاء البطولة غداً.



من جهته قدم مدير عام الدورة علي الرماح شكره للأمير فهد بن سلطان ، لما قدمه للجنة من تسهيلات وإزالة المعوقات لإنجاح الدورة وتقديم ما يرضى الجميع، مشيداً بدور التنمية السياحية في تبوك، وبارك الرماح للمتأهلين للمباراة النهائية فريقا الاتفاق والصفاقسي التونسي.