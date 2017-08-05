سان جرمان يستهل مشواره في الدوري بفوز تحت ناظري نيمار

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 05 August 2017 - 20:34 pm

استهل باريس سان جرمان حملته نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم من موناكو، بفوز على الوافد الجديد أميان 2-0 على ملعبه "بارك دي برينس" تحت ناظري لاعبه الجديد البرازيلي نيمار الذي لم يتمكن من المشاركة بسبب تأخر وصوله أوراق انتقاله من برشلونة الإسباني.



ويدين سان جرمان بالفوز في مستهل موسمه الرابع والأربعين على التوالي في دوري الأضواء (رقم قياسي)، إلى هدافه الأوروغوياني أدينسون كافاني والأرجنتيني خافيير باستوري اللذين سجلا هدفي فريق المدرب الإسباني أوناي أيمري في آواخر الشوطين.



وواصل كافاني هوايته التهديفية (سجل 41 هدفاً في 42 مباراة خاضها الموسم الماضي في جميع المسابقات)، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 42 بعدما تلاعب بالمدافعين إثر تمريرة عرضية من الوافد الجديد البرازيلي الآخر داني ألفيش، قبل أن يسدد في الشباك.



ويبدو ألفيش الذي تحرر من عقده مع يوفنتوس الإيطالي وفضل سان جرمان على مانشستر سيتي الإنجليزي، الرقم الصعب في مستهل هذا الموسم إذ سجل هدفاً ومرر كرة حاسمة في مباراة كأس الأبطال ضد موناكو (2-1) في 30 يوليو الماضي، ثم كان خلف الهدف الذي سجله اليوم السبت كافاني ضد أميان.



وأراح الأرجنتيني خافيير باستوري أعصاب المشجعين بتسجيله الهدف الثاني إثر هجمة سريعة وتمريرة بينية من الإيطالي ماركو فيراتي إلى كافاني الذي عكسها عرضية لتصل إلى باستوري، فأودعها الأخير الشباك وسجل هدفه الأول في "بارك دي برينس" منذ 22 سبتمبر 2015 (ضد غانغان).



واحتشد 45 ألف مشجع في مدرجات "بارك دي برينس" من أجل متابعة المباراة والاحتفال بتقديم النجم الجديد نيمار الذي كلف النادي الباريسي مبلغاً قياسياً قدره 222 مليون يورو.



وقدم سان جرمان لاعبه الجديد، قبيل المباراة وتحديدا في الساعة 13,45 بتوقيت غرينيتش، بعد تأخير موعدها ربع ساعة لتنطلق في الساعة 15,15 بهدف الحصول على الوقت الكافي لتقديم اللاعب.



ورغم تأكيده الجمعة "أنا جاهز للعب، غداً لو أمكنني" سيضطر أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم إلى الانتظار بعض الشيء بسبب عدم وصول شهادة انتقاله الدولية إلى رابطة الدوري الفرنسي بحلول الموعد الاقصى في منتصف ليل الجمعة.



ومن المتوقع أن يسجل نيمار بدايته مع النادي الباريسي الذي توج باللقب أربعة مواسم متتالية قبل أن يتنازل عنه الموسم الماضي لموناكو، في ملعب غانغان الأحد المقبل.



وكانت المرحلة الأولى افتتحت الجمعة بفوز موناكو على ضيفه تولوز 3-2، وتستكمل مساء السبت حيث يلتقي ليون مع ستراسبورغ، ومونبلييه مع كاين، وتروا مع رين، ومتز مع غانغان، وسانت اتيان مع نيس ثالث الموسم الماضي.



ويلتقي الأحد ليل مع نانت، وانجيه مع بوردو، ومرسيليا الذي عزز صفوفه بالكثير من اللاعبين، مع ديجون.