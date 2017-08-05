الصالح يغادر إلى الإمارات لتجهيز معسكر الأخضر

الرياض - الرياضية | Saturday, 05 August 2017 - 20:57 pm

يغادر مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، زكي الصالح، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح يوم غدٍ الأحد لتجهيز معسكر المنتخب في مدينة العين الإماراتية استعدادًا للقاء القادم أمام منتخب الإمارات في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2019 في روسيا.



وسيغادر مدير الأخضر السعودي الأول للتأكد من تجهيز كافة الإمكانيات التي تساهم في نجاح معسكر المنتخب السعودي، وكذلك الاجتماع باللجنة المنظمة عن تنظيم المواجهة لمناقشة البرنامج الزمني والتحضيرات الخاصة بالمواجهة.



ويملك الأخضر 16 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب اليابان صاحب المركز الأول.