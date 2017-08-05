كهربا: أحترم وأقدر رجال الداخلية الأوفياء

الرياض- الرياضية | Friday, 04 August 2017 - 21:33 pm

وجه المصري محمود كهربا المحترف في صفوف فريق الاتحاد رسالة مهمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى جماهير ناديه وإلى رجال وزارة الداخلية السعودية.



وذكر مهاجم الاتحاد بتويتر :"من يلعب للاتحاد لايعرف السقوط، نحترق ونُستفز ومع ذلك سوف نعود، موعدنا الدوري ياجمهور الذهب.. وكل الاحترام والتقدير لرجال الداخلية الأوفياء".



وجاءت رسالة كهربا بعد الأحداث التي نشبت بعد انتهاء مواجهة الاتحاد والاتفاق في نصف نهائي دورة تبوك الدولية الثانية.



والتي تدخل خلالها رجال الأمن لمنع الاشتباك بين المصري محمود كهربا محترف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وإداري فريق الاتفاق.