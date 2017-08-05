المرداسي يضبط نهائي دورة تبوك

الرياض - الرياضية | Saturday, 05 August 2017 - 21:50 pm

كلفت اللجنة المنظمة لدورة تبوك الدولية الثانية اليوم السبت طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي لقيادة المباراة النهائية التي تجمع الاتفاق ونظيره الصفاقسي التونسي في نهائي دورة تبوك الدولية الثانية يوم غدٍ الأحد، ويعاون المرادسي، الحكم المساعد عبدالله الشلوي ومحمد العبكري وتركي الخضير حكماً رابعاً.



يشار إلى أن الطاقم الملكلف لقيادة نهائي دورة تبوك الدولية الثانية قد شاركا في بطولة كأس القرارت الأخيرة التي أقيمت مؤخرا في روسيا.