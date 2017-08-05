بورصة تعاقدات أندية الدوري السعودي تتجه للبرازيل

الرياض- مصعب العمار ونواف الشعلان | Saturday, 05 August 2017 - 22:30 pm

سجلت أندية دوري المحترفين السعودي عدداً من كبيراً من الاستقطابات المهمة على مستوى اللاعبين الأجانب البرازيليين الذين بزغ نجم أقرانهم بشكل لافت منذ ثمانينات القرن الماضي في الملاعب السعودية، حيث وصل عددها إلى 20 لاعبا تم إدراجهم في كشوفات الأندية قبل انطلاقة الدوري السعودي يوم الخميس المقبل العاشر من أغسطس الجاري.



وتعد أندية: الباطن، الفيصلي، والرائد، الأكثر تعاقداً مع اللاعبين البرازييلين بثلاثة لاعبين، تليهم أندية الأهلي، أحد، القادسية، النصر بأجنبييت اثنين، فيما كانت أندية الهلال، الفتح، الشباب بمحترف برازيلي واحد، في حين لم تتعاقد أندية: الاتحاد، الاتفاق، التعاون، الفيحاء مع أي لاعب برازيلي.



وجاء تعاقد الأندية السعودية مع اللاعبين البرازيليين - المعروفين بأنهم الأشهر في تاريخ التعاقدات الأجنبية في الكرة السعودية - لضمان نجاحهم وعطائهم في الدوري السعودي، باستثناء أندية: الفيحاء، الاتحاد، الاتفاق، التعاون، التي لم تفضل أن يكون من بين صفوف لاعبيها أي برازيلي.





وجاء لاعبو الأندية المتعاقدة مع اللاعبين البرازيليين على النحو التالي:



1- إدواردو فيجريدو.. أحد (وسط)

2- رونالدو هنريكي.. أحد (وسط)

3- كلاديمير دي سوزا .. الأهلي (وسط)

4- ليوناردو سوزا .. الأهلي (وسط)

5- تراباي أديسون .. الباطن (هجوم)

6- جورجي سيلفا .. الباطن (هجوم)

7- جوناثان بينتيس ..الباطن.. (هجوم)

8- أدريانو الفيس .. (الرائد) (قلب دفاع)

9- دانييل أمورا .. الرائد (وسط)

10- ويندر لويز.. الرائد (وسط)

11- ساندرو مانويل .. الفتح (وسط)

12- إيغور روسي .. الفيصلي (قلب دفاع)

13- روجيريو كوتينهو .. الفيصلي (هجوم)

14- لويز غوستافو .. الفيصلي (وسط)

15- التون خوزيه .. القادسية (وسط)

16- بيسمارك فيريرا .. القادسية (هجوم)

17- برونو أوفيني .. النصر (قلب دفاع)

18- ليوناردو بيريرا .. النصر (وسط)

19- كارلوس إدواردو .. الهلال (وسط)

20- جوناتاس بيلوسو.. الشباب (مهاجم)