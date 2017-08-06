الأهلي أنقذ البطولة العربية

| Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

الأسكندرية ـ السيد خطاب



كشف محمود طاهر رئيس الأهلي المصري أمس السبت، عن أن فريقه شارك في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، "بدافع وطني وسـياســي لترسـيخ العلاقـات العربيـــة"، مضيفًـا أن غياب الأهلي "كان سيؤدي إلى فشل البطولة".

وخرج الأهلـي من الدور قبل النهائي بخسارته 2ـ1 أمام الفيصلي الأردني الأربعاء الماضي.

ويلتقي بطــل الأردن مـــع الترجي التونسي في النهائي في الإسكندرية اليوم الأحد، فيما سيحصل الفائز على 2.5 مليون دولار قيمة الجائزة المالية للبطل. ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن طاهر، قوله: "اشتركنا في البطولة العربية التي تقام في مصــر حاليًا لأسباب وطنية وسياسية". وأكد طاهر أن مشاركة الأهلي في البطولة العربية كانت في صالح مصر، "لأن ليس من الطبيعي أن يكون الأهلي، وهو أكبر ناد في مصر ولا يشارك في البطولة".