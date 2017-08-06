“المنشطات” تتسلم الميزانية الجديدة

| Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

الرياض ـ عبد الإله المرحوم



تسلمت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات من رابطة دوري المحترفين، الميزانية المخصصة لفحص عينات لاعبي الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الجديد المقرر انطلاقته الخميس المقبل.

وكشــفت لـ"الرياضية" مصادر، أن إجمالي ميزانية اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات التي يرأسها صالح القمباز، يصل هذا الموسم إلى أربعة ملايين ريال لكافة الألعاب، بما فيها بطولتا كأس الملك وكأس ولي العهد ودوري الدرجة الأولى، مؤكدة أن فحص العينة الواحدة يكلف ثلاثة آلاف ريال.

يشار إلى أنه تم فحص 1200 عينة الموسم الماضي، وجاء مؤشر النتائج الإيجابية التي أخذت من الرياضيين التابعين للجنة السعودية للرقابة على المنشطات منخفضًا بشكل لافت.

وأكدت المصادر، أن الحالات الإيجابية للنجوم السعوديين المعروفين، ساهم في تقليص التوعية بمخاطر المنشطات، بالإضافة إلى إدراك جدية الأمر من ناحية العقوبات التي تفرض على المتورطين.