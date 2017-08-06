مرعي يحتج.. ويستقيل قبل بداية الدوري

| Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

تبوك ـ عبد الرحمن مشبب



أربك مرعي العواجي عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم، تحضيرات اللجنة للموسم الجديد، بعد أن قدم استقالته أمس، قبل خمسة أيام من انطلاق الدوري السعودي الخميس المقبل.

وبينت لـ"الرياضية" مصـــادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن تجاهل مطالب العواجي الخاصة بتنفيذ احتياجات التحكيم وخططه وبرامجه التي عمل عليها عدة أشهر، من أهم مسببات قرار الاستقالة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن تأخر صرف مكافآت الحكام ساهمت أيضًا في القرار، خاصة أن العواجي وعد غير مرة بتسليمها، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

وتشير المصادر، إلى أن اتحاد الكرة الذي تسلم الاستقالة أمـس لم يصـــرف مستحقات الحكام منذ مباريات الدور الثاني من دوري المحترفــين السعودي.

من جهته، امتنع في حديثـــه إلـى "الرياضية" مرعـــي العواجـي، عن ذكر أســـباب الاسـتقالة المفاجئة، التي سبقت انطلاق دوري المحترفين السعودي. مؤكدًا أن نهائي دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم اليوم بين الاتفاق والصفاقسي التونسي، سيكون آخر ظهور له في مجال التحكيم.

وبعث العواجي رسالة إلى تجمع الحكام عبر تطبيق" الواتساب"، الذي يضم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس اللجنة، جاء فيها: "أعتذر عن الاستمرار وخدمتكم في اللجنة لكثير من المعوقات التي لا تخدم الحكام والتحكيم، وأهمها حقوقكم المالية وأمور كثيرة جدًّا".

بدورها اتصلت "الرياضية بعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وقال: "سأعود لكم بعد قليل"، ولكنه لم يجب على المكالمات الهاتفية عقب ذلك.