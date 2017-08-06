الاتفاق يرفض التصعيد مع “كهربا”

| Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

الدمام ـ خالد الشايع



قررت إدارة الاتفاق عدم تقديم شكوى ضد المصري محمود كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، نظير شجاره مع هذلول البريك إداري الفريق الشرقاوي.

وأكد لـ"الرياضية" هذلول البريك، أنه طوى صفحة الخلاف الذي حدث في نهاية مباراتهم مع الاتحاد، في دورة تبوك أمس الأول، وقرر عدم تصعيد المشكلة إلى الجهات المختصة، رغم عدم تقديم كهربا أي اعتذار له.

معتبرًا أن ما حدث أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وقال: "لن أشتكي لأنني لا أريد أن أعطي الموضوع حجمًا أكبر منه، وأعتبر ما حدث منه أمرًا طبيعيًّا كون اللاعب غاضبًا من الخسارة". وأضاف: "الدفعة التي تعرضت لها كانت خفيفة، ولا تستحق التصعيد"، كاشفًا عن أن كهربا لم يحاول الاعتذار منه.