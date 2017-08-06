فوزير: رفضنا عرض النصر

| Sunday, 06 August 2017 - 00:00 am

الإسكندرية ـ حواس العايد



أكد محمد فوزير مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح الرباطي المغربي، أن أمر العروض التي وصلته من أندية عربية وأوروبية لم يحسم بعد.

مشيرًا إلى أن إدارته رفضت عرض النصر السعودي، لأنه لا يتناسب مع إمكاناته على حد قولها.. وقال: "طالبت بقرابة خمسة ملايين و700 ألف ريال لإنهاء الصفقة"، مبينًا أن الإدارة تدرس عددًا من العروض من نـــــاد إماراتي، وآخر أوروبي.

وأوضح فوزير أن هناك ناديًا سعوديًّا آخر ـ رفض الكشـف عن اسمه ـ تقدم بطلب خدماته، مؤكدًا أنه يتمنى اللعب في الدوري السعودي سواء للنصر أو أي ناد آخر.

واعتـرف فوزيــر بـأن تألقه في البطولة العربية وتسجيله "هاتريك" في شباك النصر، فتح له الطريق لحصد الملايين من الدولارات، عن طريق العروض التي وصلته، موضحًا أن أمنيته هي الاحتــراف خــــارج المغـرب من أجل تطوير مستواه.